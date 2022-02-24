Білодід пішла атакою на Путіна: почала з прізвища

Знаменита українська дзюдоїстка 21-річна киянка Дар'я Білодід, яка разом із мільйонами українців сьогодні прокинулась від обстрілів нашої країни російськими агресорами, пішла війною проти Володимира Путіна
- Росіяни, будь ласка!
- Виходьте на вулиці!
- Допоможіть Україні!
- Зупиніть війну!
- Благаємо!
- Нам усім потрібний мир!
- Наші та ваші люди помиратимуть
- Потрібно діяти прямо зараз – написала у себе в сторіз Дар'я Білодід.
Далі по темі
При цьому прізвище агресора-президента РФ, до речі, теж дзюдоїста, Дар'я Білодід написала з маленької літери: "Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна захищатиметься і переможе" Світ може і повинен зупинити путіна. Настав час діяти".
Також англійською мовою Дар'я Білодід, яка має 501 тисячу фоловерів у Instagram, написала:
"Для всіх моїх друзів за кордоном. Росія офіційно розпочала війну. Йдеться не лише про Східну Україну, як кажуть у російських новинах. Російські повітряні сили атакували військові об'єкти та аеродроми по всій Україні. Атакований Київ", – зазначила чемпіонка світу з дзюдо, додавши хештеги "зупиніть російську агресію" та "разом з Україною".
Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.
На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.
Є загиблі.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території країни.
Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.