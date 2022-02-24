Белодед пошла атакой на Путина: начала с фамилии

Двукратная чемпионка мира по дзюдо, бронзовая медалистка Олимпиады Дарья Белодед призвала россиян выходить на улицы с протестами против своего президента: "Будут умирать наши и ваши"

Белодед против агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая украинская дзюдоистка 21-летняя киевлянка Дарья Белодед, вместе с миллионами украинцев сегодня проснувшаяся от обстрелов нашей страны российскими агрессорами, пошла войной против Владимира Путина.

Россияне, пожалуйста!

Выходите на улицы!

Помогите Украине!

Остановите войну!

Умоляем!

Нам всем нужен мир!

Наши и ваши люди будут умирать

Нужно действовать прямо сейчас – написала у себя в сториз Дарья Белодед.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

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При этом фамилию агрессора-президента РФ, кстати, тоже дзюдоиста, Дарья Белодед написала с маленькой буквы: "Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить путина. Пришло время действовать".

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Также на английском языке Дарья Белодед, имеющая 501 тысячу фолловеров в Instagram, написала:

"Для всех моих друзей за рубежом. Россия официально начала войну. Речь не только о Восточной Украине, как говорят в российских новостях. Российские воздушные силы атаковали военные объекты и аэродромы по всей Украине. Атакован Киев", – отметила чемпионка мира по дзюдо, добавив хэштеги "остановите российскую агрессию" и "вместе с Украиной".

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.