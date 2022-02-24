"Прокинулася від пострілів, бомблять!" Дар'ю Білодід всю трусить

Бронзова призерка Олімпіади-2020 з дзюдо Дар'я Білодід прокинулася від вибухів – реакція спортсменки на початок повномасштабної війни з боку Росії

Білодід: "Ми хочемо жити!" / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо, бронзова медалістка Олімпіади Дар'я Білодід шокована початком повномасштабної війни Росії проти України

"Сьогодні я прокинулася о 6-й ранку від пострілів у Києві, у мене немає слів, я дуже боюся і молюся за своїх рідних і мою країну", – написала 21-річна киянка Дар'я Білодід у себе в Instagram.

"Росія почала нас бомбити, війна почалася. Я до останнього не вірила, що це може бути. Навіщо? Навіщо руйнувати життя людей? Росія та Білорусь, зупиніться! Ми хочемо миру, ми хочемо жити", – закликає Білодід.

Свіжі сторіз Дар'ї Білодід

"Будити батьків рано вранці дзвінком "Щойно почалася війна"... Fuck, нікому цього не бажаю".

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"Моя Україна. Не можу повірити. Київ сьогодні... Серце розривається. Молюся разом із усім світом".

"Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну – стріляють у Харкові, Києві та Одесі. Зупиніться, будь ласка. Мене всю трусить від пострілів поряд".

Дар'я Білодід / Фото: Reuters

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

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Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни.

Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.