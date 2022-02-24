"Нах*й Росію": Україна грає проти Іспанії у відборі на ЧС-2023, наші баскетболісти підтримують країну

Матч опинився під загрозою зриву – його початок заплановано на 21.45

Фото: Getty Images

"Наша земля! Україна!"

Незважаючи на початок реальної війни в Україні, наші спортсмени продовжують змагатися на міжнародній арені – у четвер, 24 лютого, в іспанській Кордобі має відбутися відбірковий матч чемпіонату світу-2023 з баскетболу. Наші баскетболісти активно висловлюють громадянську позицію.

У тому числі головний тренер збірної України, який не є нашим громадянином – латвієць Айнарс Багатскіс :

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"У нас у збірній є гасло. Коли ми виходимо на матч, капітан каже: "Наша земля!" і команда відповідає: "Україна!". Граємо за Україну, за велику Україну".

Незадовго до вторгнення РФ висловився на цю тему бігмен збірної України В'ячеслав Петров:

"Для нас гра проти Іспанії буде дуже важливою не лише відносно баскетболу, адже всі розуміють, що відбувається в нашій країні, які зараз важкі часи для наших громадян. Хочеться насамперед додати їм позитиву. У багатьох гравців у небезпеці сім'ї, батьки. Ми намагаємося якось від цього відволіктися та сконцентруватися на підготовці до матчу".

Підтримують Україну й ті гравці збірної, які нині не у розташуванні національної команди. Як, наприклад, наш представник у НБА, який виступає за "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень, який показує новини з рідної країни в історіях Instagram.

Лень против війни в Україні. Фото: Instagram

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"Це наш дім, тут наші сім'ї, нікуди йти"

Варто зазначити, що баскетбол був тим видом спорту в Україні, який раніше за всіх і досить болісно відчув на собі ймовірність вторгнення РФ. Через загрозу великої війни клуби Суперліги залишили практично всі легіонери – більшість із них американці.

На тлі закликів держдепу та посольства негайно покинути територію України, будь-якого іноземця, який залишався в Україні, вітали як героя. Як наприклад, Майк Кеффі з "Київ-Баскету", якого одразу прозвали Гетьманом.

Відмовився залишати Україну й Багатскіс, якого ми вже згадували. Він за сумісництвом є також наставником "Київ-Баскету". Тренер згадав, що вже відчував особисто на собі та своїй країні російську агресію:

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"Коли моя країна Латвія оголосила незалежність, а Радянський Союз не хотів відпускати, у нас теж стріляли, я теж був на барикадах. Не хочу сказати, що мені не звикати, але якесь загартування є".

Незважаючи на гостру ситуацію навіть після введення режиму НС, ФБУ не планувала зупиняти Суперлігу – це рішення підтримувало більшість гравців. У листуванні в одному з баскетбольних пабліків форвард "Запоріжжя" Віталій Мальчевський написав (увечері напередодні вторгнення):

"Якщо спитати українських гравців, впевнений, що 90% хочуть грати, якщо не буде повного вторгнення та ескалації від цих орків. Це наш дім, тут наші сім'ї, нікуди йти. Нах*й Росію, до речі".

"Виродок у Кремлі – це скажена тварина"

Вже після відкритого російського вторгнення в Україну велике звернення до баскетбольної спільноти написав український дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"Закликаю вас не залишатися осторонь і також засуджувати дії агресора. У сучасному світі не повинно бути воєн! Настав цей страшний день, день, коли світ побачив, хто така Росія! Так, це правда. 8 років вони тероризували Україну. Але тепер увесь світ нарешті може повірити, що виродок у Кремлі — це шалена тварина. У 21 столітті в Європі о 5-й ранку він бомбардує українські міста, що мирно сплять".

Матч – під загрозою зриву

Спортивна складова матчу Україна – Іспанія у відборі на ЧС-2023 за таких умов, звісно, відійшла на другий план. Іспанські ЗМІ повідомили, що українська національна команда скасувала останнє тренування перед матчем, пояснивши це тим, що "синьо-жовтим" складно зібратись морально у зв'язку з війною Росії проти України.

Іспанські медіа також додають, що українці бажали б не виходити сьогодні паркет, але скасувати гру неможливо.

"Неможливо зосередитись на грі в такий день, як сьогодні. За правилами, як тільки ви виходите на майданчик, ви зосереджуєтеся на грі. Але сьогодні ми не можемо думати про баскетбол. Найкраще було б скасувати гру, але це неможливо, і ми намагатимемося грати і грати добре. Цим ми також хочемо донести повідомлення, що ми граємо заради нашої країни", – цитує українського захисника Олександра Липового Mundo Deportivo

Матч має розпочатися о 21.45 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "XSPORT".