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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

"Нах*й Россию": Украина играет против Испании в отборе на ЧМ-2023, наши баскетболисты поддерживают страну

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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24 февраля, 20:25
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Матч оказался под угрозой срыва – его начало запланировано на 21.45
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

"Наша земля! Украина!"

Несмотря на начало реальной войны в Украине, наши спортсмены продолжают соревноваться на международной арене – в четверг, 24 февраля, в испанской Кордоба должен состояться отборочный матч чемпионата мира-2023 по баскетболу. Наши баскетболисты активно высказывают гражданскую позицию.

В том числе главный тренер сборной Украины, который не является нашим гражданином – латвиец Айнарс Багатскис:

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"У нас в сборной есть призыв. Когда мы выходим на матч, капитан говорит: "Наша земля!", и команда отвечает: "Украина!". Играем за Украину, за большую Украину".

Незадолго до вторжения РФ высказался на эту тему и бигмен сборной Украины Вячеслав Петров:

"Для нас игра против Испании будет очень важной не только в плане баскетбола, ведь все понимают, что происходит в нашей стране, какие сейчас тяжелые времена для наших граждан. Хочется в первую очередь добавить им позитива. У многих игроков в опасности семьи, родители. Мы стараемся как-то от этого отвлечься и сконцентрироваться на подготовке к матчу".

Поддерживают Украину и те игроки сборной, которые сейчас не в расположении национальной команды. Как, например, наш представитель в НБА, выступающий за "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь, который показывает новости из родной страны в сторис Instagram.

Лэнь против войны в Украине. Фото: Instagram
Лэнь против войны в Украине. Фото: Instagram

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"Это наш дом, здесь наши семьи, некуда уходить"

Стоит отметить, что баскетбол был тем видом спорта в Украине, который раньше всех и довольно болезненно ощутил на себе саму вероятность вторжения РФ. Из-за угрозы большой войны клубы Суперлиги покинули практически все легионеры – большинство из них американцы.

На фоне призывов госдепа и посольство немедленно покинуть территорию Украины, любого иностранца, который оставался в Украине, приветствовали как героя. Как например, Майк Кеффи из "Киев-Баскета", которого тут же прозвали Гетьманом.

Отказался покидать Украину и Багатских, которого мы уже вспоминали. Он по совместительству является также наставником "Киев-Баскета". Тренер вспомнил, что уже ощущал лично на себе и своей стране российскую агрессию:

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"Когда моя страна, Латвия, объявила независимость, а Советский Союз не хотел отпускать, у нас тоже стреляли, я тоже был на баррикадах. Не хочу сказать, что мне не привыкать, но какая-то закалка есть".

Несмотря на острую ситуацию, даже после введения режима ЧС, ФБУ не планировала останавливать Суперлигу – это решение поддерживало большинство игроков. В переписке в одном из баскетбольных пабликов форвард "Запорожья" Виталий Мальчевский написал (вечером накануне вторжения):

"Если спросить украинских игроков, уверен, что 90% хотят играть, если не будет полного вторжения и эскалации от этих орков. Это наш дом, здесь наши семьи, некуда уходить. Нах*й Россию, кстати".

"Урод в Кремле – это бешеное животное"

Уже после открытого российского вторжения в Украину большое обращение к баскетбольному сообществу написал украинский двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко.

"Призываю вас не оставаться в стороне и также осуждать действия агрессора. В современном мире не должно быть войн! Настал этот страшный день, день, когда весь мир увидел, кто такая Россия! Да, это правда. 8 лет они терроризировали Украину. Но теперь весь мир наконец-то может поверить, что урод в Кремле — это бешеное животное. В 21 веке в Европе в 5 утра он бомбит мирно спящие украинские города".

Матч – под угрозой срыва

Спортивная составляющая матча Украина – Испания в отборе на ЧМ-2023 в таких условиях, естественно, отошла на второй план. Испанские СМИ сообщили, что украинская национальная команда отменила последнюю тренировку перед матчем, объяснив это тем, что "сине-желтым" сложно собраться морально в связи с войной России против Украины.

Испанские медиа также добавляют, что украинцы желали бы не выходить сегодня паркет, но отменить игру не представляется возможным.

"Невозможно сосредоточиться на игре в такой день, как сегодня. По правилам, как только вы выходите на площадку, вы сосредоточитесь на игре. Но сегодня мы не можем думать о баскетболе. Лучше всего было бы отменить игру, но это невозможно, и мы постараемся играть и играть хорошо. Этим мы также хотим донести сообщение, что мы играем ради нашей страны", – цитирует украинского защитника Александра Липового Mundo Deportivo.

Матч должен начаться в 21.45 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

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