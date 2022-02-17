Байден не указ: зірковий американець пояснив, чому не залишив Київ

Заокеанський легіонер команди Київ-Баскет залишається в Україні, незважаючи на загрозу повномасштабного вторгнення військ Росії

Кеффі не панікує - святкує 29-ліття у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський захисник баскетбольного клубу Київ-Баскет Майкл Кеффі прокоментував своє рішення залишитися в Україні, незважаючи на загрозу повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни.

Сьогодні у Києві Кеффі, найцінніший гравець української баскетбольної ліги-2021, відзначає своє 29-річчя.

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"Я усвідомлюю всі ризики, але американський паспорт не дозволяє панікувати. Не вірю у жахливий сценарій. Героєм себе не вважаю. Привернув увагу? Ну, є як є".

"Хлопці і тренер – всі в доброму настрої. Взагалі мені Київ припав до душі. Тут комфортно, не відчуваю загроз для себе", – наводить слова Кеффі інстаграм-акаунт клубу Київ-Баскет.

Нагадаємо, тиждень тому президент США Джо Байден закликав американців покинути Україну, заявивши: "Американські громадяни повинні виїхати негайно. Не схоже, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу".

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

На фоні можливого повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ-Баскет залишили п'ять американських баскетболістів – Джордан Свінг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Ейвері Вудсон та Бернард Томпсон.

Але Майк Кеффі, який родом із Каліфорнії, прикладу з них не взяв. У відповідь Київ-Баскет зобразив його в соцмережах в образі українського гетьмана зі словами: "Бачу, синку, що ти не москаль!"