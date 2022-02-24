Росія – окупант! Шевченко назвав речі своїми іменами

Сьогодні вранці, 24 лютого, російські війська віроломно атакували Україну. Легендарний український футболіст Андрій Шевченко звернувся до міжнародної спільноти із закликом зупинити агресора.

"Рано вранці розпочалася повномасштабна війна, ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку.

Україна та її населення хочуть миру та територіальної цілісності.

Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу країну і закликати російський уряд припинити їхню агресію та порушення міжнародного права. Ми хочемо лише миру. Війна не потрібна. Війна – це не вихід", – написав Шевченко у своєму Facebook.