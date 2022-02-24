Удар по амбіціях Путіна: УЄФА відібрав у Росії фінал Ліги чемпіонів

У п'ятницю відбудеться позачергове засідання виконавчого комітету УЄФА, на якому обговорюватиметься геополітична криза.
Читайте також: Усіх із четвергом! УЄФА розлютив веселим твітом у день атаки Росії на Україну
На конгресі буде підтверджено рішення відібрати у Санкт-Петербурга головний матч Ліги чемпіонів, намічений на 28 травня, повідомляє AP.
Далі по темі
УЄФА підтвердив, що засідання відбудеться у п'ятницю об 11:00 за Києвом.
"Враховуючи розвиток ситуації між Росією та Україною за останні 24 години, президент УЄФА ухвалив рішення скликати позачергове засідання виконавчого комітету… для оцінки ситуації та ухвалення всіх необхідних рішень", – йдеться у повідомленні УЄФА.
Останні новини про вторгнення Росії в Україну:
- Білодід пішла атакою на Путіна: почала з прізвища
- У Гостомелі під Києвом збили 3 вертольоти загарбників
- Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, перші полонені солдати Росії. Онлайн (оновлюється)
- Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР
- ЗСУ взяли в полон російських військових – фото захоплених окупантів