Усіх із четвергом! УЄФА розлютив веселим твітом у день атаки Росії на Україну

Сьогодні вночі Росія розпочала війну проти України, атакувавши мирні міста. Весь світ із жахом спостерігає за подіями у нашій країні

УЄФА розізлив вболівальників / Фото: AFP, REUTERS, Колаж: Сьогодні

А в УЄФА відзначають четвер! У Twitter організації з'явився пост, який іноземні вболівальники вважають знущальним.

"Всіх із четвергом!" – говорить повідомлення в Twitter УЄФА.

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Ймовірно, в УЄФА так натякнули на сьогоднішні матчі Ліги Європи, але лише викликали лють у своїх підписників, пише futurezone.at.

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Уболівальники в соцмережах пишуть, що таке повідомлення сьогодні виглядає як знущання з огляду на те, що одним з головних спонсорів УЄФА є російський "Газпром".

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Раніше УЄФА закликали відібрати у Росії фінал Ліги чемпіонів. Але на той момент в організації не бачили причин для такого рішення.

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