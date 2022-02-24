Всех с четвергом! УЕФА разозлил веселым твитом в день атаки России на Украину

А в УЕФА отмечают четверг! В Twitter организации появился пост, который иностранные болельщики посчитали издевательским.
"Всех с четвергом!" – гласит сообщение в Twitter УЕФА.
Вероятно, в УЕФА так намекнули на сегодняшние матчи Лиги Европы, но в итоге только вызвали ярость у своих подписчиков, пишет futurezone.at.
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Болельщики в соцсетях пишут, что такое сообщение сегодня выглядит как издевательство, учитывая, что одним из главных спонсоров УЕФА является российский "Газпром".
Ранее УЕФА призвали отобрать у России финал Лиги чемпионов. Но на тот момент в организации не видели причин для такого решения.
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