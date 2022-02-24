Матері плакатимуть: зірковий росіянин попередив земляків

Колишня перша ракетка світового тенісу росіянин Євген Кафельников заявив, що жадібність президента-агресора РФ коштуватиме сліз багатьох російських матерів

Кафельников проти Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіянин Євген Кафельников, який свого часу очолював рейтинг найкращих тенісистів світу, розповів своїм співвітчизникам про наслідки повномасштабної війни, якою РФ пішла 24 лютого проти України.

"Жадібність однієї людини доведе до сліз багатьох матерів Росії після сьогоднішнього дня", – написав Кафельников у Twitter.

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Колишній перший номер світового тенісу Євген Кафельников відомий опозиційним ставленням до влади РФ. Зокрема, Кафельников звинувачував у продажності російських зірок, котрі агітували за онулення президентських термінів Путіна.

Також раніше Євген Кафельников закликав росЗМІ припинити промивання мізків свого населення щодо внутрішніх справ України:

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"Це питання українського народу – кого він обере, і чому. Це буде їхнє рішення, і я не розумію, чому цьому стільки уваги приділяється щовечора у нас. Треба просто дати їм спокій".

Нагадаємо, рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про старт "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

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Путін убиває українців / Фото: "Сегодня"

Внаслідок обстрілів російськими військовими 24 лютого загинуло понад 40 українських захисників, ще кілька десятків бійців постраждали. Однак ці втрати значно менші, ніж очікували в РФ. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович.

При цьому під Харковом горять російські танки.

Також ми писали, що у Гостомелі під Києвом збили три вертольоти загарбників.