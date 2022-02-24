Ми на своїй землі і нам нічого боятися! Заява Петракова та збірної України

Наставник національної команди України відреагував на агресію Російської Федерації.

"Дорогі браття-українці! У цей складний час ми маємо бути згуртовані, підтримувати один одного і вірити в нашу Армію і нашу Державу. Ми на своїй українській землі і нам нічого боятися!

Мені 64 роки, я все своє життя мешкаю в Києві, я зараз тут, нікуди не їду і чим зможу і вмію готовий допомогти своїй Державі. Спорт у такі моменти відходить на другий план: головне — це життя, мир, спокій людей.

Але я вірю, що після нашої швидкої перемоги, ми продовжимо підготовку до вирішальних матчів Національної команди України у плей-офф чемпіонату світу. Ми — це вся Збірна, всі хлопці, які завжди пишаються тим, що презентують на футбольному полі Велику Націю! Ми не опускаємо руки, ми всі думаємо про Україну і живемо Україною! Слава Україні!", – цитує Петракова УАФ.