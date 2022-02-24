Мы на своей земле и нам нечего бояться! Заявление Петракова и сборной Украины

Наставник национальной команды Украины отреагировал на агрессию Российской Федерации.

"Дорогие братья-украинцы! В это сложное время мы должны быть сплочены, поддерживать друг друга и верить в нашу Армию и наше Государство. Мы на своей украинской земле и нам нечего бояться!

Мне 64 года, я всю жизнь живу в Киеве, я сейчас здесь, никуда не еду и чем смогу и умею готов помочь своему Государству. Спорт в такие моменты отходит на второй план: главное – это жизнь, мир, покой людей.

Но я верю, что после нашей скорой победы, мы продолжим подготовку к решающим матчам Национальной команды Украины в плей-офф чемпионата мира. Мы – вся Сборная, все ребята, которые всегда гордятся тем, что представляют на футбольном поле Великую Нацию! Мы не опускаем руки, мы все думаем об Украине и живем в Украине! Слава Украине!", – цитирует Петракова УАФ.