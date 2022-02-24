Смерть Путина пропала: Зинченко сделал заявление

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко заявил, что не он сам, а инстаграм удалил его резонансный сторис о президенте РФ Владимире Путине.
Об этом сообщает телеграм-канал Футбол Украины.
Вероятно, это связано с правилами публикаций в инстаграме.
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Напомним, после объявления Путиным войны Украине и начала полномасштабных военных действий против нашей страны Зинченко написал об агрессоре у руля РФ: "Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь".
Позже это сообщение Зинченко с его страницы в соцсетях исчезло. Была версия, что футболист сам убрал его, опасаясь за мать и отчима, проживающих в Москве.
Но это, судя по словам полузащитника украинской сборной, оказалось не так. Следовательно, от своих слов о Путине он не отказывается.
Добавим, что и сам Зинченко некоторое время жил в России, когда играл за Уфу.
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