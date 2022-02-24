Никто не хочет играть с агрессором! Ультиматум европейских федераций

Футбольные федерации Польши, Чехии и Швеции не собираются играть с Россией за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает Przeglad Sportowy.
Ни один из них не может себе представить матч против России в марте за выход в финал ЧМ. Инициатива таких действий исходила от Польской футбольной ассоциации, но ее поддержали и другие страны.
Напомним, матч Россия – Польша запланирован на 24 марта в Москве. В этот же день сборная Швеции сыграет с Чехией. Победители этих матчей сыграют за прямой выход в финал чемпионата мира в Катаре. Хозяином этого матча станет победитель первого плей-офф, а это значит, что матч пройдет в Москве или Хожуве.
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"После нападения России на Украину никто в Польше, Чехии и Швеции не хочет играть в футбол со страной-агрессором.
Матч с Россией в этих условиях немыслим. Глядя на это здесь и сейчас, не хочется играть в футбол с Россией", – цитирует главу Федерации футбола Швеции Карл-Эрик Нильссона Reuters.
Ранее мы сообщали, что в пятницу свой приговор России вынесет УЕФА. На конгрессе будет подтверждено решение отобрать у Санкт-Петербурга главный матч Лиги чемпионов.
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