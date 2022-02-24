Требование Федерации бобслея Украины: "Исключить Россию из мирового спорта!"

Соответствующее заявление Федерация бобслея и скелетона Украины опубликовала на своей странице в Facebook.
"Сегодня, 24 февраля 2022 года, российско-фашистские захватчики начали полномасштабное наступление на нашу страну. Каждый россиянин несет личную и полную ответственность за многочисленные смерти, которые принесла Россия в украинские семьи.
В этой связи, украинский спорт не имеет права быть в стороне от этой войны.
Всеукраинская Федерация бобслея и скелетона требует полностью изолировать всех спортивных представителей России от участия в любых международных спортивных мероприятиях! Без всяких исключений!
Мы открыто обращаемся в Минспорт Украины, НОК Украины и все международные федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта немедленно инициировать вопрос исключения представителей России из системы мирового спорта!", – говорится в обращении Федерации бобслея и скелетона Украины.
Ранее герой Олимпиады-2022 Владислав Гераскевич написал эмоциональный пост в соцсетях.
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"Сегодня вся Украина проснулась от взрывов. Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Каждый русский ответственен за это и должен нести ответственность".
Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.
На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.
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