Вместо рекламы Газпрома – Свободу Украине! Немцы изменили футболки бывшего клуба Коноплянки

Популярное немецкое издание Bild больше не будет демонстрировать изображение логотипа российского "Газпрома" на майках футбольного клуба Шальке.
Раньше за клуб из Гельзенкирхена выступал полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.
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Логотип российской компании отныне будет перекрывать надпись "Свободу Украине". Это касается как бумажной версии газеты, так и сайта.
"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" под гимн Лиги чемпионов, когда путинские войска вторглись в Украину. Футбол не может не меняться, когда Путин воюет", – говорится в сообщении на сайте Bild.
Напомним, что звезда сборной Финляндии заявил, что финал Лиги чемпионов-2022 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за обострения отношений между Украиной и Россией.
Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.
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