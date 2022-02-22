УЕФА обязан перенести финал Лиги чемпионов. Великобритания сделала жесткое заявление

УЕФА все-таки перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за вторжения России на украинский Донбасс

Финал Лиги чемпионов отберут у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

История с переносом финала Лиги чемпионов еще не закончена. Как и следовало ожидать, мягкотелость чиновников УЕФА в отношении России вызвала возмущение со стороны европейских политиков.

Опасения по поводу вторжения России на территорию Украины усилились после признания президентом РФ Владимиром Путиным "ЛДНР".

Реклама

Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч заявила BBC Sport, что Европейский футбольный союз должен немедленно перенести финал ЛЧ.

"Учитывая осуждение британцами и европейцами действий России в Украине, УЕФА должен немедленно перенести финал Лиги чемпионов со стадиона "Газпром". Запрет на поездки политиков и официальных лиц на чемпионат мира 2018 года, который прошел в России, был мягким сигналом президенту Путину. Он не имел существенного значения, поэтому УЕФА необходимо занять гораздо более жесткую позицию, не в последнюю очередь для обеспечения безопасности путешествующих болельщиков", – сказала Крауч.

Также ожидается, что несколько стран, в том числе Великобритания, введут санкции против России в ответ на признание псевдореспублик "ЛДНР".

Реклама

Ранее мы сообщали, что Польский футбольный союз намерен обратится в УЕФА и ФИФА с просьбой о переносе стыкового матча сборных Польши и России из Москвы на нейтральную территорию.