УЄФА має перенести фінал Ліги чемпіонів. Великобританія зробила жорстку заяву

УЄФА таки перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга через вторгнення Росії на український Донбас

Фінал Ліги чемпіонів відберуть у Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Історія з перенесенням фіналу Ліги чемпіонів ще не закінчена. Як і слід очікувати, м'якотілість чиновників УЄФА щодо Росії викликала обурення з боку європейських політиків.

Побоювання щодо вторгнення Росії на територію України посилилися після визнання президентом РФ Володимиром Путіним "ЛДНР".

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Колишній міністр спорту Великобританії Трейсі Крауч заявила BBC Sport, що Європейський футбольний союз має негайно перенести фінал ЛЧ

"З огляду на засудження британцями та європейцями дій Росії в Україні, УЄФА має негайно перенести фінал Ліги чемпіонів зі стадіону "Газпром". Заборона на поїздки політиків та офіційних осіб на чемпіонат світу 2018 року, який пройшов у Росії, була м'яким сигналом президенту Путіну. Він не мав суттєвого значення, тому УЄФА необхідно зайняти набагато жорсткішу позицію, не в останню чергу для забезпечення безпеки вболівальників, що подорожують", – сказала Крауч.

Також очікується, що кілька країн, зокрема Великобританія, введуть санкції проти Росії у відповідь на визнання псевдореспублік "ЛДНР".

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Раніше ми повідомляли, що Польський футбольний союз має намір звернутися до УЄФА та ФІФА з проханням про перенесення стикового матчу збірних Польщі та Росії з Москви на нейтральну територію