Ви себе поховали: чемпіонка з Луганська про салют "радості" у Донецьку

Відома українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна прокоментувала іскри радості у так званих "ЛДНР" з нагоди визнання їх агресором

Бризгіна: "Мені соромно за вас" / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворазова чемпіонка Європи серед юніорів у бігу на 400 метрів українка Анастасія Бризгіна різко висловилася з приводу того, що відбувається зараз у так званих "ЛДНР".

Коментуючи відео салюту у Донецьку з розмахуванням прапорами РФ з нагоди визнання псевдореспублік президентом Росії, 24-річна Бризгіна, уродженка Луганська, написала у себе в сторіз:

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"Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу".

"А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду "Орел і решка". Хай щастить", – написала Анастасія Бризгіна.

/ Фото: Getty Images

21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР". Путін назвав це рішення "давно назрілим". Після підписання відповідного указу глава РФ почав вводити російські військав ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

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21 лютого Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" та почав вводити військових РФ на територію ОРДЛО, а Зеленський на фоні цього звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, заявивши, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії із Мінських домовленостей. "Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо", – сказав Зеленський.