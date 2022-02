"Україна та Грузія відновлять свої кордони". Каладзе засудив Росію за свавілля

Російська Федерація відкрито окупувала частину Донбасу. Це стало наслідком підписаного президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання терористичних "ЛДНР".

Багато спортсменів вже висловили свою позицію, порівнявши російського диктатора із Гітлером.

Не залишився осторонь і відомий грузинський футболіст, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе.

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russias recognition of Ukraines separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace.