"Украина и Грузия восстановят свои границы". Каладзе осудил Россию за беспредел

Российская Федерация в открытую оккупировала часть Донбасса. Это стало следствием подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании террористических "ЛДНР".

Многие спортсмены уже высказали свою позицию, сравнив российского диктатора с Гитлером.

Не остался в стороне и знаменитый грузинский футболист, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russias recognition of Ukraines separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace.