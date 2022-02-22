"Украина и Грузия восстановят свои границы". Каладзе осудил Россию за беспредел

Бывший футболист киевского Динамо и итальянского Милана Каха Каладзе поддержал Украину после недавних агрессивных действий РФ

Каха Каладзе осуждает агрессию России / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация в открытую оккупировала часть Донбасса. Это стало следствием подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании террористических "ЛДНР".

Многие спортсмены уже высказали свою позицию, сравнив российского диктатора с Гитлером.

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Не остался в стороне и знаменитый грузинский футболист, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия возобновят свои границы, и я желаю им мира", – написал Каладзе в своем Twitter.

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russias recognition of Ukraines separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace. — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 21, 2022

Каха Каладзе – один из самых успешных футболистов в истории Грузии. Он отыграл 284 матча за итальянский футбольный клуб Милан и 71 матч – за киевское Динамо. Именно в команде Валерия Лобановского раскрылся футбольный талант Кахи, который перешел из киевского клуба в состав итальянского гранда за 16 миллионов евро.

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В октябре прошлого года Каха Каладзе был избран на второй срок мэром столицы Грузии.