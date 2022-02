"Путин – Гитлер": реакция спортсменов на признание Путиным "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР".

Мы собираем реакцию украинских и мировых спортсменов на незаконные действия Кремля.

Владислав Гераскевич, скелетонист, участник Олимпиады-2022 в Пекине

Виталий Кличко, мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе

"Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочок. Россия разрушила все нормы международного права, кусая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужные аргументы, чтобы наконец унять агрессора?"

Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам

"Я надеюсь, что эта речь когда-нибудь станет доказательством на суде над Путиным в Гааге. Но это выглядет слишком оптимистично в мире, где диктатор может просто отхватить кусок Европы, пока его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире".

I hope this speech will be evidence at Putins trial in The Hague some day, but that is too optimistic in a world where a dictator can simply grab a piece of Europe while his entourage still enjoy the good life in the free world.