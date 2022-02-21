"Путін – Гітлер": реакція спортсменів на визнання Путіним "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР".
Ми збираємо реакцію українських та світових спортсменів на незаконні дії Кремля.
Владислав Гераскевич, скелетоніст, учасник Олімпіади-2022 у Пекіні
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Віталій Кличко, мер Києва та екс-чемпіон світу у суперважкій вазі
"Партнери України повинні ввести санкції проти Росії! Негайно. Без зайвих обговорень і відстрочок. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, кусаючи країну в центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?"
Гаррі Каспаров, екс-чемпіон світу з шахів
"Я сподіваюся, що ця промова колись стане доказом на суді над Путіним у Гаазі. Але це виглядає надто оптимістично у світі, де диктатор може просто відхопити шматок Європи, поки його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі".
I hope this speech will be evidence at Putins trial in The Hague some day, but that is too optimistic in a world where a dictator can simply grab a piece of Europe while his entourage still enjoy the good life in the free world.— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 21, 2022
Ірина Ліщинська, українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор
Ірина Ліщинська поставила знак рівності між Путіним та Гітлером.
"Не бійтеся друзів – вони можуть тільки зрадити вас; не бійтеся ворогів – вони можуть тільки убити вас; бійтеся байдужих, бо тільки з їхньої мовчазної згоди здійснюються зради та вбивства".
Сергій Болотніков, спортивний журналіст
"Я не політичний і не військовий експерт, але, судячи з банальної логіки, все виглядає тепер так:
1. росія визнала лднр
2. заводить туди свої війська
3. починає стріляти
4. наші відповідають
5. росія кричить "українці та натавці вбивають наших дітей! Нада їх зупинити!"
6. і йде на Київ
бо інакше нахера це все?