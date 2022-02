"Путін – Гітлер": реакція спортсменів на визнання Путіним "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР".

Ми збираємо реакцію українських та світових спортсменів на незаконні дії Кремля.

Владислав Гераскевич, скелетоніст, учасник Олімпіади-2022 у Пекіні

Віталій Кличко, мер Києва та екс-чемпіон світу у суперважкій вазі

"Партнери України повинні ввести санкції проти Росії! Негайно. Без зайвих обговорень і відстрочок. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, кусаючи країну в центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?"

Гаррі Каспаров, екс-чемпіон світу з шахів

"Я сподіваюся, що ця промова колись стане доказом на суді над Путіним у Гаазі. Але це виглядає надто оптимістично у світі, де диктатор може просто відхопити шматок Європи, поки його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі".

I hope this speech will be evidence at Putins trial in The Hague some day, but that is too optimistic in a world where a dictator can simply grab a piece of Europe while his entourage still enjoy the good life in the free world.