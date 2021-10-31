31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Улюбленця Лобановського вдруге обрали мером Тбілісі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
31 жовтня, 12:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексзахисника Динамо та Мілана Каху Каладзе було обрано на другий термін мером столиці Грузії
Каха Каладзе вдруге обрано мером Тбілісі
Каха Каладзе вдруге обрано мером Тбілісі / Фото: Колаж: Сьогодні

За попередніми підрахунками Каладзе набрав 55,6% голосів виборців . Його головний конкурент, Нікі Мелія, набрав 44,4 відсотки.

У перерахунку на голоси розрив склав 51,7 тисячі.

Реклама

Читайте також: Проблеми з головою: у колишньої зірки "Динамо" та "Мілана" виявили незвичну хворобу

Колишній гравець Динамо є представником правлячої партії "Грузинська мрія".

Каха Каладзе вже встиг прокоментувати свою перемогу.

Реклама

"Жителі Тбілісі сказали своє слово. Я дуже щасливий. Відчуваю велику відповідальність за те, що ви дали мені повноваження керувати містом вдруге. Зроблю все можливе зі своєю командою", – сказав Каладзе.

Каха Каладзе – один із найуспішніших футболістів в історії Грузії. Він відіграв 284 матчі за італійський футбольний клуб Мілан та 71 матч за київське Динамо. Саме у команді Валерія Лобановського розкрився футбольний талант Кахи, який перейшов з київського клубу до складу італійського гранда за 16 мільйонів євро.

Торік Каладзе був включений до символічної збірної Італії всіх часів, складеної виданням Football-Italia.

Реклама

Одразу після "революції троянд" Каладзе публічно підтримував третього президента Міхеїла Саакашвілі, проте після завершення спортивної кар'єри у 2012 році він прийшов у політику в команді засновника "Грузинської мрії" мільярдера Бідзіни Іанішвілі.

Каха Каладзе
Каха Каладзе

Останні п'ять років на посаді мера Каладзе став найпопулярнішим представником правлячої партії "Грузинська мрія".

Раніше ми повідомляли, що колишній одноклубник Андрія Шевченка Руй Кошта призначений президентом Лісабонської Бенфіки.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

2 лист

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 лист

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
13
12:12
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Інгулець
12
9:22
9
13
Минай
11
8:14
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Неділя, 31 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти