Улюбленця Лобановського вдруге обрали мером Тбілісі

Ексзахисника Динамо та Мілана Каху Каладзе було обрано на другий термін мером столиці Грузії

Каха Каладзе вдруге обрано мером Тбілісі / Фото: Колаж: Сьогодні

За попередніми підрахунками Каладзе набрав 55,6% голосів виборців . Його головний конкурент, Нікі Мелія, набрав 44,4 відсотки.

У перерахунку на голоси розрив склав 51,7 тисячі.

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Колишній гравець Динамо є представником правлячої партії "Грузинська мрія".

Каха Каладзе вже встиг прокоментувати свою перемогу.

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"Жителі Тбілісі сказали своє слово. Я дуже щасливий. Відчуваю велику відповідальність за те, що ви дали мені повноваження керувати містом вдруге. Зроблю все можливе зі своєю командою", – сказав Каладзе.

Каха Каладзе – один із найуспішніших футболістів в історії Грузії. Він відіграв 284 матчі за італійський футбольний клуб Мілан та 71 матч за київське Динамо. Саме у команді Валерія Лобановського розкрився футбольний талант Кахи, який перейшов з київського клубу до складу італійського гранда за 16 мільйонів євро.

Торік Каладзе був включений до символічної збірної Італії всіх часів, складеної виданням Football-Italia.

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Одразу після "революції троянд" Каладзе публічно підтримував третього президента Міхеїла Саакашвілі, проте після завершення спортивної кар'єри у 2012 році він прийшов у політику в команді засновника "Грузинської мрії" мільярдера Бідзіни Іанішвілі.

Каха Каладзе

Останні п'ять років на посаді мера Каладзе став найпопулярнішим представником правлячої партії "Грузинська мрія".

Раніше ми повідомляли, що колишній одноклубник Андрія Шевченка Руй Кошта призначений президентом Лісабонської Бенфіки.