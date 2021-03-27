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Проблеми з головою: у колишньої зірки "Динамо" і "Мілана" виявили незвичайну хворобу

27 березня, 15:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

43-річний Каха Каладзе сам зізнався в проблемах зі здоров'ям

Колишній грузинський футболіст Кахабер Каладзе, який нині є мером Тбілісі, розповів, що у нього виникають проблеми зі здоров'ям. 43-річний екс-захисник київського "Динамо" і італійського "Мілана" повідомив в соцмережах, що потрапив до лікарні через проблеми з головним мозком. Правда, при цьому він продовжує працювати віддалено.

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Читайте також: найвідоміші випадки викрадення в світовому футболі – у Мікела вкрали батька, у Каладзе вбили брата.

Каха поділився подробицями своєї хвороби на грузинській мові на своїй сторінці в Facebook.

Серйозних наслідків ці неприємності у Каладзе викликати не повинні, хоча порушення вестибулярного апарату періодично може викликати запаморочення.

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Нагадаємо, в Україні хлопець виступав у 1998-2001 рр., Після чого перейшов до "Мілана", де приєднався до колишнього партнера по "Динамо" Андрія Шевченка. Сума трансферу склала 16 мільйонів євро. За десять років в Італії він двічі вигравав з клубом Лігу чемпіоном, чого не вдалося досягти більше жодному грузинському футболісту.

Раніше мер Тбілісі відреагував на протести демонстрацією середнього пальця.

Дивіться, як грає нинішній "Мілан" у чемпіонаті Італії:

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футбол Мілан Італія хвороби Каха Каладзе Динамо Київ
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