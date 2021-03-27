Проблемы с головой: у бывшей звезды "Динамо" и "Милана" обнаружили необычную болезнь

Бывший грузинский футболист Кахабер Каладзе, который нынче является мэром Тбилиси, рассказал, что у него обнаружились неполадки со здоровьем. 43-летний экс-защитник киевского "Динамо" и итальянского "Милана" сообщил в соцсетях, что попал в больницу из-за проблем с головным мозгом. Правда, при этом он продолжает работать удаленно.
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Каха поделился подробностями своей болезни на грузинском языке на своей страничке в Facebook.
Серьезных последствий эти неприятности у Каладзе вызвать не должны. Хотя нарушение вестибулярного аппарата периодически может вызывать головокружение.
Напомним, в Украине парень выступал в 1998-2001 гг., после чего перешел в "Милан", где присоединился к бывшему партнеру по "Динамо" Андрею Шевченко. Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. За десять лет в Италии он дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионом, чего не удалось достичь больше ни одному грузинскому футболисту.
Ранее мэр Тбилиси отреагировал на протесты демонстрацией среднего пальца.
Смотрите, как играет нынешний "Милан" в чемпионате Италии:
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