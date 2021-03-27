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Проблемы с головой: у бывшей звезды "Динамо" и "Милана" обнаружили необычную болезнь

27 марта, 15:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Каха Каладзе сам признался в проблемах со здоровьем

Бывший грузинский футболист Кахабер Каладзе, который нынче является мэром Тбилиси, рассказал, что у него обнаружились неполадки со здоровьем. 43-летний экс-защитник киевского "Динамо" и итальянского "Милана" сообщил в соцсетях, что попал в больницу из-за проблем с головным мозгом. Правда, при этом он продолжает работать удаленно.

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Читайте также:самые известные случаи похищения в мировом футболе – у Микела украли отца, у Каладзе убили брата.

Каха поделился подробностями своей болезни на грузинском языке на своей страничке в Facebook.

Серьезных последствий эти неприятности у Каладзе вызвать не должны. Хотя нарушение вестибулярного аппарата периодически может вызывать головокружение.

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Напомним, в Украине парень выступал в 1998-2001 гг., после чего перешел в "Милан", где присоединился к бывшему партнеру по "Динамо" Андрею Шевченко. Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. За десять лет в Италии он дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионом, чего не удалось достичь больше ни одному грузинскому футболисту.

Ранее мэр Тбилиси отреагировал на протесты демонстрацией среднего пальца.

Смотрите, как играет нынешний "Милан" в чемпионате Италии:

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футбол Милан Италия болезни Каха Каладзе Динамо Киев
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