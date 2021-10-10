Екс-одноклубник Шевченка став президентом Бенфіки

Прославлений гравець був обраний президентом Бенфіки, повідомив офіційний сайт "Орлів".
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Під час голосування Руй Кошта набрав 84,48% голосів. Португалець став 34-м президентом в історії клубу і буде очолювати Бенфіку до 2025 року.
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A tomada de posse dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2021-2025. pic.twitter.com/NBWNDckx3e- SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2021
Кошта в 2008-му був призначений спортивним директором Бенфіки, і з тих пір працював в клубі на цій посаді.
Відзначимо, що в липні цього року 49-річний португалець був тимчасово призначений президентом лісабонського клубу, змінивши Луїша Філіпе Вієйру, який був заарештований за підозрою у відмиванні грошей.
Eleitos os Órgãos Sociais do Clube para o quadriénio 2021-2025. Rui Manuel César Costa é o 34.º Presidente da história do Sport Lisboa e Benfica. pic.twitter.com/jEZ1O76692- SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2021
Під час своєї футбольної кар'єри Кошта виступав у Бенфіці, Фіорентині і Мілані, де був одноклубником Андрія Шевченка.
Прославлений футболіст ставав чемпіоном Португалії, Італії, а також вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА. У складі збірної Португалії ставав віце-чемпіоном Європи-2004 і бронзовим медалістом Євро-2000.
Нагадаємо, що лісабонська Бенфіка – суперник київського Динамо у Лізі чемпіонів. Одним з лідерів команди "орлів" є гравець збірної України Роман Яремчук.
Дивіться як грав Руй Кошта у свої найкращі роки: