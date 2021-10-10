Екс-одноклубник Шевченка став президентом Бенфіки

Колишній португальський футболіст Руй Кошта призначений президентом лісабонської Бенфіки

Ексодноклубник Шевченка по Мілану Руй Кошта став президентом Бенфіки / Фото: Getty Images

Прославлений гравець був обраний президентом Бенфіки, повідомив офіційний сайт "Орлів".

Читайте також: Руй Кошта назвав найсильнішого гравця "Шахтаря" і висловився про протистояння з Каштру

Реклама

Під час голосування Руй Кошта набрав 84,48% голосів. Португалець став 34-м президентом в історії клубу і буде очолювати Бенфіку до 2025 року.

A tomada de posse dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2021-2025. pic.twitter.com/NBWNDckx3e - SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2021

Кошта в 2008-му був призначений спортивним директором Бенфіки, і з тих пір працював в клубі на цій посаді.

Реклама

Відзначимо, що в липні цього року 49-річний португалець був тимчасово призначений президентом лісабонського клубу, змінивши Луїша Філіпе Вієйру, який був заарештований за підозрою у відмиванні грошей.

Eleitos os Órgãos Sociais do Clube para o quadriénio 2021-2025. Rui Manuel César Costa é o 34.º Presidente da história do Sport Lisboa e Benfica. pic.twitter.com/jEZ1O76692 - SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2021

Під час своєї футбольної кар'єри Кошта виступав у Бенфіці, Фіорентині і Мілані, де був одноклубником Андрія Шевченка.

Реклама

Прославлений футболіст ставав чемпіоном Португалії, Італії, а також вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА. У складі збірної Португалії ставав віце-чемпіоном Європи-2004 і бронзовим медалістом Євро-2000.

Шевченко, Руй Кошта, Сержиньйо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що лісабонська Бенфіка – суперник київського Динамо у Лізі чемпіонів. Одним з лідерів команди "орлів" є гравець збірної України Роман Яремчук.

Дивіться як грав Руй Кошта у свої найкращі роки: