"Україна не була частиною Росії. І не буде": спортсменка заткнула рота Путіну

Руслана Цихоцька відповіла президенту країни-агресора на заяву про те, що "Україна – творіння Леніна"

Цихоцька vs Путін / Фото: Getty Images, Reuters

Колишня чемпіонка України у потрійному стрибку Руслана Цихоцька, яка мешкає у США, відреагувала на заяву Володимира Путіна, котрий напередодні назвав Україну творінням Леніна та пригрозив нашій країні відокремленням її територій.

Україна має свою історію

Україна має свою культуру

Україна має свій народ

Україна має свою територію

Україна має незалежну державу

Україна – не "частина Росії". Ніколи нею не була і не буде, – написала у себе в сторіз 35-річна Руслана Цихоцька, яка раніше представляла Україну на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських Іграх

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Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін, підписавши указ про визнання незалежності псевдореспублік "ЛДНР", заявив: "Сучасна Україна була цілком і повністю створена Росією, точніше більшовицькою, комуністичною Росією. В результаті більшовицької політики і виникла радянська Україна, яку і в наші дні можна повною мірою назвати "Україною імені Володимира Ілліча Леніна".

"Цей процес розпочався майже відразу після революції 1917 року... Причому Ленін та його соратники робили це дуже грубим щодо самої Росії способом – за рахунок відторгнення від неї частини її власних історичних територій".

"Ви хочете декомунізації? Нас це цілком влаштовує. Але не потрібно зупинятися на півдорозі. Ми готові показати, що означає для України справжня декомунізація", – пригрозив Україні відокремленням територій Путін.