"Украина не была частью России. И не будет": спортсменка заткнула рот Путину

Руслана Цихоцкая ответила президенту страны-агрессора на заявление о том, что "Украина – творение Ленина"

Цихоцкая vs Путин / Фото: Getty Images, Reuters

Бывшая чемпионка Украины в тройном прыжке Руслана Цихоцкая, проживающая сейчас в США, отреагировала на заявление Владимира Путина, накануне назвавшего Украину творением Ленина и пригрозившего нашей стране отделением ее территорий.

У Украины есть своя история

У Украины есть своя культура

У Украины есть свой народ

У Украины есть своя территория

У Украины есть независимое государство

Украина – не "часть России". Никогда ею не была и не будет, – написала у себя в сториз 35-летняя Руслана Цихоцкая, ранее представлявшая Украину на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских Играх

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Напомним, накануне президент России Владимир Путин, подписав указ о признании независимости псевдореспублик "ЛДНР", заявил: "Современная Украина была целиком и полностью создана Россией, точнее большевистской, коммунистический Россией. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украиной имени Владимира Ильича Ленина".

"Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года... Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отторжения от нее части ее собственных исторических территорий"

"Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация", – пригрозил Украине отделением территорий Путин.