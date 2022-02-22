Тварюка! Чемпіон Паралімпійських ігор побажав Путіну здохнути

Український чемпіон Паралімпіади-2016 у фехтуванні Андрій Демчук заявив, що росіяни приносять лише смерть, а президентові країни-агресора побажав здохнути

Демчук vs Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Так 34-річний львів'янин Андрій Демчук відреагував на визнання Володимиром Путіним так званих "ЛДНР", після чого РФ почала вводити нові військана окуповані території для виконання нібито "миротворчих" функцій

"Дякую друзям і родичам із Франції, Польщі, Канади, Америки, Угорщини, Іспанії, Португалії, Італії, Великої Британії, Кіпру, Нідерландів, адекватним білорусам за те, що цікавитеся і хвилюєтеся! За останні тижні я отримав сотні повідомлень, і з кожним днем їх кількість зростає".

"Жоден громадянин/громадянка рфії не написали ані слова!"

"Вам соромно? А що ви зробили, щоб ймовірної атаки ваших дегенератів на мою демократичну країну не було? Покажіть мені хоча б якусь територію, яка після вашої окупації стала успішною, розвиненою, де люди усміхаються, живуть, насолоджуються життям і не стали небезпекою для сусідів? Ви приносите лише біду, смерті і зубожіння", – написав у себе в Facebook український переможець Паралімпіади у Ріо-2016.

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"Я і моя сім'я спокійні, бо у нас є військові, які в разі потреби боронитимуть нашу землю! А коли за тобою нація, реальна стіна, то жодні вороги не страшні!"

"Україна протягом своєї історії постійно боронила свої землі, ми ніколи не атакували, але саме цього хоче від нас цей неогітлер".

"Історія всіх розсудить, але дуже хочеться, щоб навички поведінки у воєнний час не знадобилися!"

"Здохни, тварюко! Припини вбивати моїх братів і сестер!" – додав Демчук.

Раніше ми писали, що акції російських компаній впали після заяв Путіна.

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Також ми розповідали, що союзник Путіна по ОДКБ відмовився визнати "ЛДНР".