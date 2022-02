"Как можно быть настолько тупым?" Легенда сборной Англии поставил диагноз Путину

Звезда мирового футбола Гари Линекер отреагировал на указ Владимира Путина о признании Россией "ЛДНР". Легендарный форвард назвал действия Путина тупыми.

On the brink of war in Europe. Human beings are remarkable creatures. After millions of years of evolvement, weve been given just enough intelligence to be really f**king stupid.