"Как можно быть настолько тупым?" Легенда сборной Англии поставил диагноз Путину

Знаменитый в прошлом английский футболист Гари Линекер осудил безответственное поведение России, поставившее мир на грань войны

Линекер vs Путин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Звезда мирового футбола Гари Линекер отреагировал на указ Владимира Путина о признании Россией "ЛДНР". Легендарный форвард назвал действия Путина тупыми.

"Европа находится на грани войны. Люди – это чудесные создания. После миллионов лет эволюции они получили достаточно ума, чтобы быть невероятно тупыми", – написал Линекер в своем Twitter.

On the brink of war in Europe. Human beings are remarkable creatures. After millions of years of evolvement, weve been given just enough intelligence to be really f**king stupid. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 21, 2022

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В комментарии один из подписчиков очень точно дал оценку мировой политики в отношении РФ, закрывающей глаза на преступления Путина.

"Мы могли остановить его в Грузии. Мы могли остановить его в Сирии. Мы могли остановить его в Крыму. Вместо этого мы подарили ему Кубок мира".

Напомним, ранее экс-футболист Милана и Динамо Каха Каладзе поддержал Украину. Прославленный футболист верит, что рано или поздно Украина и Грузия вернут свои территории.

Каха Каладзе осуждает агрессию России / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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Многие спортсмены высказали свою позицию в отношении последних действий РФ, сравнив российского диктатора с Гитлером.