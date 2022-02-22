"Польские спортсмены не должны ехать в Россию". Битва в Москве на грани срыва

Квалификационный матч сборных России и Польши за выход на ЧМ-2022 может быть перенесен на нейтральное поля. Причина – агрессия РФ в отношении Украины

Польша не собирается играть матч в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня, polskieradio

В связи с напряженной ситуацией, которая сложилась после признания Путиным "ЛДНР", Польский футбольный союз намерен обратится в УЕФА и ФИФА с просьбой о переносе стыкового матча из Москвы на нейтральную территорию.

Об этом сообщил во вторник утром на Польском радио министр спорта Польши Камиль Бортничук.

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"Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение", – цитирует Бортничука Sport.pl.

Роберт Левандовски в сборной Польши / Фото: Reuters

Отмечается, что добиться переноса будет крайне сложно. Как известно, у России очень мощное лобби в УЕФА и ФИФА, а комания "Газпром" – ведущий спонсор европейских соревнований.

В подтверждение этому, Европейский футбольный союз отказался переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

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УЕФА на финансовой игле у Путина / Фото: Getty Images

Добавим, что сборная Польши является соперником России в стыковом матче за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция – Чехия.