Легенда сборной Финляндии требует жестко наказать Россию

Знаменитый финский футболист Тим Спарв призвал отобрать у России финал Лиги чемпионов. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.
"Финал Лиги чемпионов не должен проводиться в России. Пришло время футбольному сообществу внести свою лепту", – написал Спарв в Twitter.
The Champions League final should not be played in Russia. Time for the football community to do their bit. https://t.co/nSpQo2EiH1— Tim Sparv (@TimSparv) February 22, 2022
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Ранее появилась информация о возможном переносе финала из Санкт-Петербурга в Англию после признания Россией террористических формирований под названием "ДНР" и "ЛНР". Было названо самое вероятное решение по финалу ЛЧ.
По планам, финальный матч Лиги чемпионов-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.
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