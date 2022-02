Легенда сборной Финляндии требует жестко наказать Россию

Знаменитый финский футболист Тим Спарв призвал отобрать у России финал Лиги чемпионов. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.

"Финал Лиги чемпионов не должен проводиться в России. Пришло время футбольному сообществу внести свою лепту", – написал Спарв в Twitter.

The Champions League final should not be played in Russia. Time for the football community to do their bit. https://t.co/nSpQo2EiH1