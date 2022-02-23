Цинично? За кого на самом деле болел Усик в логове российского олигарха (видео)

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе у стадиона, на котором играет клуб Романа Абрамовича, проскандировал название украинской команды

Усик на стадионе Абрамовича, пока российские танки идут в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

На следующий день после признания Россией так называемых "ЛДНР" и открытого вторжения войск РФ на Донбасс Александр Усик покинул Украину.

Как оказалось, Усик улетел в Лондон. Вероятно, раскручивать там будущий реванш с Энтони Джошуа. Только вот...

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Место появления Усика в Лондоне, с учетом нового витка агрессии России по отношению к Украине, выглядело цинично: украинский боксер пришел на матч клуба, которым владеет российский олигарх Роман Абрамович, – Челси против Лилля 2:0.

Усик посетил матч команды Абрамовича / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Впрочем, на лондонском видео, появившемся в сторис usyk17.promotions, Усик скандирует название не клуба Абрамовича.

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"По-ле-сье!" – проскандировал возле стадиона "Стэмфорд Бридж" боксер название украинского клуба Первой лиги, за который Усик дебютировал 4 февраля в Турции.

Усик в футболке Полесья / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее стала известна реакция Усика на новую агрессию России в отношении Украины.

"Ничто не в состоянии отвлечь Усика, поскольку в какой бы ситуации он не оказался, он всегда пытается найти позитив. Не думаю, что он даже озабочен по поводу этого. Он сфокусирован на деле", – заявил менеджер Усика Эгис Климас, вместе с ним пребывающий сейчас в Лондоне.