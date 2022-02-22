На следующий день после вторжения: Усик улетел из Украины в неизвестном направлении

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик улетел из Украины. Компанию боксеру составил менеджер и тренер Сергей Лапин

Александр Усик улетел из Украины / Фото: Instagram

Усик пока так и не узнал дату своего следующего поединка. Ожидается, что до конца апреля украинец должен провести реванш против Энтони Джошуа.

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Однако, учитывая, что британец уже вовсю тренируется, Усик, возможно, тоже отправился в место, где начнет подготовку к бою. Пока же конечный пункт назначения боксера неизвестен.

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К слову, Усику повезло улететь сегодня из Киева, ведь как раз накануне еще несколько авиакомпаний отменили свои рейсы в Украине. А в целом уже 10 компаний отказались работать в Украине из-за российской агрессии.

Кстати, ранее в Сети появилась версия, что реванш Усик – Джошуа может пройти на крыше небоскреба в Дубае. Вот это было бы зрелище!

А промоутер Эдди Хирн ранее признавался, что хотел бы снова провести бой в Великобритании. Но готов рассмотреть и другие варианты. Даже самые невероятные.