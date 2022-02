Легенда збірної Фінляндії вимагає жорстко покарати Росію

Знаменитий фінський футболіст Тім Спарв закликав відібрати у Росії фінал Ліги чемпіонів. Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.

"Фінал Ліги чемпіонів не повинен проводитися в Росії. Настав час футбольній спільноті зробити свій внесок", – написав Спарв у Twitter.

