Легенда збірної Фінляндії вимагає жорстко покарати Росію

Тім Спарв упевнений, що Санкт-Петербург варто позбавити фіналу Ліги чемпіонів через військову агресію Росії у бік України

Спарв проти фіналу ЛЧ-2022 в Пітері

Знаменитий фінський футболіст Тім Спарв закликав відібрати у Росії фінал Ліги чемпіонів. Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.

"Фінал Ліги чемпіонів не повинен проводитися в Росії. Настав час футбольній спільноті зробити свій внесок", – написав Спарв у Twitter.

Реклама

The Champions League final should not be played в Росії. Time for the football community to do their bit. https://t.co/nSpQo2EiH1 - Tim Sparv (@TimSparv) February 22, 2022

Раніше з'явилася інформація про можливе перенесення фіналу з Санкт-Петербурга до Англії після визнання Росією терористичних формувань під назвою "ДНР" та "ЛНР". Було названо найімовірніше рішення щодо фіналу ЛЧ.

За планами, фінальний матч Ліги чемпіонів-2022 має відбутися у Санкт-Петербурзі 28 травня.