Шева висловився про вторгнення Росії до України

"Ми переможемо", – заявив володар Золотого м'яча та колишній тренер української збірної

/ Фото: Getty Images

Майже за дві доби після визнання країною-агресором терористичних "ЛДНР" і відкритого вторгнення військ РФ в Україну, знаменитий український футболіст і тренер Андрій Шевченко, який весь цей час мовчав, відреагував.

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Жодним словом не згадавши Росію, Шевченко проте заявив, що ми переможемо – якщо будемо єдині.

"Україна – моя Батьківщина".

"Я завжди пишався своїм народом та своєю країною. Ми пережили багато непростих періодів і за минулі 30 років сформувалися як нація".

"Нація щирих, працьовитих та волелюбних громадян".

"Це найголовніше наше надбання. Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися".

"У єдності ми переможемо. Слава Україні", – написав у себе в Instagram українською мовою Шевченко.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, Андрій Шевченко живе з сім'єю у Лондоні. Там же зараз перебуває і український боксер Олександр Усик, якого помітили у ресторані довіреної особи Путіна.