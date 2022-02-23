За вторгнення – у прольоті! Роналду відмовився від Аерофлоту

На сьогоднішній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко до Мадрида Манчестер Юнайтед не полетів російською авіакомпанією "Аерофлот".
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Причина – визнання Росією так званих "ЛДНР" та відкрите вторгнення військ РФ на Донбас.
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Про це повідомляє The Athletic.
За даними джерела, англійський Манчестер Юнайтед регулярно літає на європейські матчі з "Аерофлотом" у рамках давнього комерційного партнерства, але після гітлерівських маневрів Путіна щодо України чартерний рейс манкуніанців бортом російської авіакомпанії було скасовано.
Натомість команда Криштіану Роналду скористалася послугами британської авіакомпанії Titan Airways.
Раніше ми писали, що фінал Ліги чемпіонів-2022 готуються відібрати у Росії і перенести до Великої Британії – із Санкт-Петербурга до Лондона.