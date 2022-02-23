За вторгнення – у прольоті! Роналду відмовився від Аерофлоту

Манчестер Юнайтед, за який виступає Криштіану Роналду, змінив авіакомпанію після визнання Росією терористичних "ЛДНР"

Криштіану відмовився від літака "Аерофлоту" / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогоднішній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко до Мадрида Манчестер Юнайтед не полетів російською авіакомпанією "Аерофлот".

Читайте також: Усик сплив у Лондоні: полетів з України заради дітища російського олігарха

Реклама

Причина – визнання Росією так званих "ЛДНР" та відкрите вторгнення військ РФ на Донбас.

Про це повідомляє The Athletic.

За даними джерела, англійський Манчестер Юнайтед регулярно літає на європейські матчі з "Аерофлотом" у рамках давнього комерційного партнерства, але після гітлерівських маневрів Путіна щодо України чартерний рейс манкуніанців бортом російської авіакомпанії було скасовано.

Реклама

/ Фото: Flickr

Натомість команда Криштіану Роналду скористалася послугами британської авіакомпанії Titan Airways.

Реклама

Раніше ми писали, що фінал Ліги чемпіонів-2022 готуються відібрати у Росії і перенести до Великої Британії – із Санкт-Петербурга до Лондона.