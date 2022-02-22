Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів замість Росії

Вторгнення Росії в Україну, крім серйозних економічних санкцій, може коштувати Санкт-Петербургу право провести фінал цьогорічної Ліги чемпіонів

Стадіон "Уемблі" минулим літом приймав фінал Євро-2020 / Фото: Reuters

Лондон уже висловив готовність провести матч у себе. Головний поєдинок Ліги чемпіонів готовий прийняти легендарний стадіон "Уемблі". Хоча раніше УЄФА зробив заяву, що не бачить підстав для перенесення матчу.

Тим не менш, у Великій Британії жорстко заявили, що УЄФА зобов'язаний перенести фінал Ліги чемпіонів із Росії.

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"Проведення фіналу Ліги чемпіонів – це привілей. Враження, яке ми б справили, якщо УЄФА проведе фінал у Санкт-Петербурзі, нагородило б такі агресивні дії путінської Росії", – сказав мер Лондона Садік Хан в інтерв'ю Evening Standard.

Стадіон "Вемблі" у Лондоні / Фото: REUTERS

УЄФА вже має досвід перенесення фіналу Ліги чемпіонів за короткий термін – два роки поспіль поєдинок переносився до Порту та Лісабона.

Британські ЗМІ впевнені, що "Уемблі" є головним фаворитом з огляду на тісні відносини Футбольної асоціації з УЄФА, а також скасування всіх обмежень, пов'язаних з коронавірусом в Англії, про що вчора оголосив уряд.

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Нагадаємо, вчора президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.