Трагедия разбила наши сердца: олимпийская чемпионка поддержала Украину из Америки

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл отреагировала на вторжение России на территорию Украины.
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"Мои мысли с моими украинцами, меня просили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать фокусироваться на том, что происходит на земле – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа!!!
Я не эксперт по внешней политике, поэтому оставлю анализ людям поумнее меня.
Слава Украине. Героям Слава!", – написала Баюл в Instagram.
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Смотрите, как Оксана Баюл выиграла золото Олимпиады-1994.
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