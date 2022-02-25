Что же вы, бл*дь, натворили! Экс-игрок московского Спартака – о нападении России

Бывший полузащитник московского Спартака и сборной Украины Максим Калиниченко в ужасе от нападения России на его родину.
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"Это черный день. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я не могу на все это смотреть. Я не могу в это поверить, хотя все это ожидалось... Но я верил в минимальный здравый смысл. А сейчас мои друзья и родные сидят в паркингах, метро, гаражах... С котами, собаками, мышами, наверное...
Я не знаю, что делать. Я опустошен.
Что же вы, бл*дь, натворили?!", – написал Максим в соцсетях.
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Напомним, утром, 24 февраля, российские войска атаковали Украину. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.