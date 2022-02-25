Тільки сьогодні розчехлились! Відомий боксер – про напад Росії

Чемпіон світу за версією WBO International Денис Берінчик розповів, що думає про напад Росії на Україну.
Читайте також: Що ж ви, блід, наробили! Ексгравець московського Спартака – про напад Росії
"Найголовніше, що всі реально зрозуміли, що вісім років точилася війна і сьогодні тільки розчехлилися, коли вони до нас приїхали. Скажу одне, вони були, є і будуть і поки ми їх не проженемо додому, нікому добре не буде", – заявив Берінчик.
Далі по темі
Читайте також: "Росіє, що ти твориш? Схаменись!" Ребров вибухнув гнівом на окупанта
Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.
Читайте також:
- "Я молюся за людей в Україні": Анджеліна Джолі виступила із заявою проти війни та вторгнення Росії
- Де читати перевірені новини про війну
- "Був посланий на х*й". Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися
- Усик повернувся в Україну і зробив заяву про війну з Росією
- Мобільні програми, які будуть корисні в екстрених ситуаціях