"Буду проситься в Украину". Вернидуб вернется на Родину во время войны

В четверг, 24 февраля, российские захватчики вторглись на украинскую землю. В этот день Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба проводил матч Лиги Европы против Браги.
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После поединка, который проходил в Португалии, Юрий Вернидуб ответил на вопросы местных журналистов.
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"Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения.
Горжусь людьми, защищающими нашу страну. Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину", – цитирует Вернидуба Record.
Отметим, что Шериф уступил Браге в серии пенальти и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы.
Ранее мы сообщали, что Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.
Реакция спортсменов на вторжение России в Украину:
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