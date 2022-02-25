Назван город, который из-за Путина примет финал Лиги чемпионов

Решающий матч главного клубного футбольного турнира пройдет в Париже

Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Это сделано из-за решения Владимира Путина объявить войну Украине.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

В Украине продолжаются мощные обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину: