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Лига чемпионов 2021/2022

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Назван город, который из-за Путина примет финал Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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25 февраля, 12:08
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Решающий матч главного клубного футбольного турнира пройдет в Париже
Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина
Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Это сделано из-за решения Владимира Путина объявить войну Украине.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

В Украине продолжаются мощные обстрелы
В Украине продолжаются мощные обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину:

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