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Лiга чемпiонiв 2021/2022

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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Названо місто, яке через Путіна прийме фінал Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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25 лютого, 12:08
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Вирішальний матч головного клубного футбольного турніру пройде у Парижі
Фінал Ліги чемпіонів відібрали у Путіна
Фінал Ліги чемпіонів відібрали у Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про перенесення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 із Санкт-Петербурга до Парижа. Вирішальний матч головного єврокубку пройде на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені.

Це зроблено через рішення Володимира Путіна оголосити війну Україні.

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

В Україні тривають потужні обстріли
В Україні тривають потужні обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України:

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