Названо місто, яке через Путіна прийме фінал Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про перенесення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 із Санкт-Петербурга до Парижа. Вирішальний матч головного єврокубку пройде на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені.
Це зроблено через рішення Володимира Путіна оголосити війну Україні.
Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.
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