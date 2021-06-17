Україна – Північна Македонія: передстартові фото з матчу Євро-2020

Суперники, які програли в першому турі, сподіваються набрати перші очки на чемпіонаті Європи. Вболівальники досить мирно уживаються в столиці Румунії

Стадіон в Бухаресті / Фото: Reuters

Вже зовсім скоро почнеться другий матч наших футболістів на Євро. Ми ведемо Україна – Північна Македонія онлайн. Стартовий свисток аргентинського рефері в Бухаресті прозвучить о 16:00.

За півтори години до початку поєдинку на трибунах Національного стадіону з'явилися перші глядачі.

Поки гра не почалася, можна трохи відпочити.

До речі, українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті. Все проходить дружелюбно, фанати віддаються радісній атмосфері свята футболу, передають наші кореспонденти з місця подій.

Футболісти вже розминаються на полі.

Підтримка буде палкою.

Відомі стартові склади матчу Україна – Північна Македонія.

Ще напередодні до Румунії прилетів одіозний колишній футболіст збірної України Артем Мілевський.

А ось так виглядає сучасна арена зовні. Вмістити вона може 55 тисяч глядачів, але через коронавірус кількість уболівальників обмежена лише чвертю від максимально можливої.

Дізнайтеся, чому Україна грає з Північною Македонією і де лежить Південна – пояснюємо.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна: