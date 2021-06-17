17 червня 45+1’
Україна 2
Північна Македонія 0
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Україна – Північна Македонія: передстартові фото з матчу Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 червня, 15:53
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Суперники, які програли в першому турі, сподіваються набрати перші очки на чемпіонаті Європи. Вболівальники досить мирно уживаються в столиці Румунії
Стадіон в Бухаресті
Стадіон в Бухаресті / Фото: Reuters

Вже зовсім скоро почнеться другий матч наших футболістів на Євро. Ми ведемо Україна – Північна Македонія онлайн. Стартовий свисток аргентинського рефері в Бухаресті прозвучить о 16:00.

За півтори години до початку поєдинку на трибунах Національного стадіону з'явилися перші глядачі.

Поки гра не почалася, можна трохи відпочити.

До речі, українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті. Все проходить дружелюбно, фанати віддаються радісній атмосфері свята футболу, передають наші кореспонденти з місця подій.

Футболісти вже розминаються на полі.

Підтримка буде палкою.

Відомі стартові склади матчу Україна – Північна Македонія.

Ще напередодні до Румунії прилетів одіозний колишній футболіст збірної України Артем Мілевський.

А ось так виглядає сучасна арена зовні. Вмістити вона може 55 тисяч глядачів, але через коронавірус кількість уболівальників обмежена лише чвертю від максимально можливої.

Дізнайтеся, чому Україна грає з Північною Македонією і де лежить Південна – пояснюємо.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:0 (45+1’)
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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