Украина – Северная Македония: предстартовые фото с матча Евро-2020

Уже совсем скоро начнется второй матч наших футболистов на Евро. Мы ведем Украина – Северная Македония онлайн. Стартовый свисток аргентинского рефери в Бухаресте прозвучит в 16:00.
За полтора часа до начала поединка на трибунах Национального стадиона появились первые зрители.
Пока игра не началась, можно немного отдохнуть.
Кстати, украинские и македонские болельщики встретились в Бухаресте. Все проходит дружелюбно, фанаты отдаются радостной атмосфере праздника футбола, передают наши корреспонденты с места событий.
Футболисты уже разминаются на поле.
Поддержка обещает быть горячей.
Известны стартовые составы матча Украина – Северная Македония.
Еще накануне в Румынию прилетел одиозный бывший футболист сборной Украины Артем Милевский.
А вот так выглядит современная арена снаружи. Вместить она может 55 тысяч зрителей, но из-за коронавируса количество болельщиков ограничено лишь четвертью от максимально возможного.
Узнайте, почему Украина играет с Северной Македонией и где находится Южная – объясняем.
Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина: