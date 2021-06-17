Чому Україна грає з Північною Македонією і де лежить Південна. Пояснюємо

Наш сьогоднішній суперник на чемпіонаті Європи з футболу офіційно змінив назву держави два роки тому, хоча питання залишаються

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У четвер підопічні Андрія Шевченка змагатимуться з другим суперником на Євро-2020. Ми вже ведемо онлайн Україна – Північна Македонія. Однак далеко не всі вивчили назву країни нашого суперника. Чому Македонія раптом стала Північною?

Нова балканська держава виникла на Балканах у 1991 році після розпаду союзної Югославії і стала офіційно називатися Колишня югославська Республіка Македонія". Майже відразу в сусідній Греції виникли претензії: мовляв, справжня Македонія лежить на її території.

Кілька днів тому стався скандал на Євро-2020 з формою збірної Північної Македонії.

Насправді легендарна Македонія розміщена в трьох сучасних державах. Її південна частина під назвою Егейська Македонія входить до складу Греції. А на сході Піринська Македонія належить Болгарії.

Конфлікт з Грецією, який затягнувся майже на три десятиліття, завершився лише в січні 2019 року. Тоді парламенти обох країн, хоч і важко, але прийняли назву – Республіка Північна Македонія, а 14 лютого ООН офіційно її затвердила.

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У Північній Македонії проживає трохи більше ніж 2 млн людей, із них 470 тисяч – у Скоп'є, столиці держави. Офіційні мови – македонська й албанська. Хоча дехто вважає македонську мову діалектом болгарської.

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