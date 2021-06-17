17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Чому Україна грає з Північною Македонією і де лежить Південна. Пояснюємо

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 червня, 12:37
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Наш сьогоднішній суперник на чемпіонаті Європи з футболу офіційно змінив назву держави два роки тому, хоча питання залишаються
/ Фото: Reuters

У четвер підопічні Андрія Шевченка змагатимуться з другим суперником на Євро-2020. Ми вже ведемо онлайн Україна – Північна Македонія. Однак далеко не всі вивчили назву країни нашого суперника. Чому Македонія раптом стала Північною?

Нова балканська держава виникла на Балканах у 1991 році після розпаду союзної Югославії і стала офіційно називатися Колишня югославська Республіка Македонія". Майже відразу в сусідній Греції виникли претензії: мовляв, справжня Македонія лежить на її території.

Кілька днів тому стався скандал на Євро-2020 з формою збірної Північної Македонії.

Насправді легендарна Македонія розміщена в трьох сучасних державах. Її південна частина під назвою Егейська Македонія входить до складу Греції. А на сході Піринська Македонія належить Болгарії.

Конфлікт з Грецією, який затягнувся майже на три десятиліття, завершився лише в січні 2019 року. Тоді парламенти обох країн, хоч і важко, але прийняли назву – Республіка Північна Македонія, а 14 лютого ООН офіційно її затвердила.

Дізнайтеся, чому збірна України в три рази дорожче за македонців.

У Північній Македонії проживає трохи більше ніж 2 млн людей, із них 470 тисяч – у Скоп'є, столиці держави. Офіційні мови – македонська й албанська. Хоча дехто вважає македонську мову діалектом болгарської.

Дивіться огляд матчу Австрія – Північна Македонія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Четвер, 17 червня
16:00
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Пʼятниця, 18 червня
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19:00
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