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Били фанатів ногами в коридорах стадіону: вболівальники Англії буянили на "Уемблі"

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 02:27
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Перед фінальним матчем Євро-2020 на арені в Лондоні відбулися масові зіткнення між уболівальниками – фанати збірної Англії нападали на людей в коридорах стадіону
Англійські фанати під час фіналу чемпіонату Європи-2020
Англійські фанати під час фіналу чемпіонату Європи-2020 / Фото: Reuters

Під час фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Англії з'явилося відео жорстокої бійки за участю англійських уболівальників в підтрибунному приміщенні стадіону "Уемблі" в Лондоні. Фанати нападали на глядачів в коридорах між секторами. Нагадаємо, що Італія виграла Євро-2020 в серії пенальті після 1:1 в основний час і овертайм.

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Спочатку було незрозуміло, чи били англійські фанати саме італійських уболівальників. На відео тільки видно, як уболівальники в кольорах збірної Англії атакують чоловіків в синіх футболках. Крім того, один з фанатів ударив підлітка, а хлопця азіатської зовнішності били ногами, в тому числі по голові, відразу кілька людей.

Але, як під роликом пояснив один із користувачів Twitter, англійці таким чином намагалися зупинити фанатів, які незаконно увірвалися на стадіон. А безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020. Вони перестрибували через огорожі, зносили паркани і стикалися зі співробітниками стадіону і поліцією.

Раніше ми розповідали про підлі прийоми фанів Англії напередодні фіналу чемпіонату Європи-2020 в Лондоні.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 11 липня
1:1
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